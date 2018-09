Un gol di Parolo al 47′ consente alla Lazio di violare il Castellani di Empoli e portare a casa i tre punti. Una vittoria che consente ai biancocelesti di risalire in classifica dopo una pessima partenza. Per i capitolini una prestazione opaca ma tre punti importantissimi. Da sottolineare la buona prestazione della squadra toscana, gli insegnamenti di Andreazzoli si vedono nell’equilibrio e nel gioco ordinato in campo.