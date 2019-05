Pellissier, la confessione: “In passato vicino al Napoli, ma…”

Quella di sabato a Frosinone sarà l’ultima partita della carriera per Sergio Pellissier. L’attaccante, dopo un percorso lungo ventidue anni e colmo di reti, appenderà infatti gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Una decisione che il giocatore del Chievo è tornato a commentare ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

ADDIO – “Quando si smette qualcosa che fai da ventidue anni non è facile, è una scelta importante. Fa però parte del calcio: prima o poi bisogna lasciare”.

RETROSCENA – “In passato fui vicino al Napoli, ma non se ne fece nulla perché il mio presidente non aveva alcuna intenzione di cedermi. Il mio procuratore del tempo aveva parlato con Marino, che era il direttore sportivo degli azzurri, ed era già pronta una bozza di contratto. Io, però, non sarei mai andato contro la mia società”.