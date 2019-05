Pistocchi: “Maradona unico. Ma sarebbe impossibile prenderlo per il Napoli”

Il 10 maggio 1987 è una data storica per il Napoli. Trentadue anni oggi, infatti, gli azzurri conquistarono uno storico ed incredibile scudetto, guidati da Diego Armando Maradona. Il “Pibe” resta il simbolo di un’epopea irripetibile. Di questo e di molto altro ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Oggi per varie contingenze, il Napoli non potrebbe più acquisire un Messi o un Maradona, ma dovrebbe puntare sulla squadra, il gioco, l’organizzazione, un discorso diverso da quello del fuoriclasse che illumina e riempie. Anche perché il fuoriclasse in grado di far vincere da solo ce n’è stato solo uno ed era Diego, si è visto anche in queste coppe europee, senza squadra non si vince”.