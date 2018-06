Pjaca: “La Juventus per il momento non è nei miei pensieri”

Marko Pjaca tornerà alla Juventus dopo sei mesi in Germania allo Schalke. Il croato sarà a Torino tra il 7 e il 9 luglio per rimettersi a disposizione di Max Allegri. Pjaca vuole riscattarsi dopo i problemi fisici avuti nei primi mesi dello scorso anno anche perchè vuole ricambiare la fiducia del club bianconero che lo ha pagato 23 milioni di euro per strapparlo alla Dinamo Zagabria e alla concorrenza. “Mi sento bene ed e’ la cosa piu’ importante. Spero di dare una mano alla squadra per fare bene in Russia”. Marko Pjaca spera che l’aria della nazionale lo aiuti a cancellare una stagione deludente. Con poco spazio alla Juve dopo il lungo infortunio, a gennaio e’ andato allo Schalke in prestito “ma non posso essere soddisfatto”. Appena 9 presenze e 2 gol per l’esterno croato. “Quando sono andato li’, non mi aspettavo o volevo una situazione del genere, volevo giocare di piu’ ma ormai e’ andata. Il ritorno alla Juve? Per ora sono concentrato solo sulla nazionale, penso che al Mondiale possiamo arrivare lontano”.