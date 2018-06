Pjaca, l’agente: “Marko alla Lazio per Milinkovic-Savic? Fantamercato!”

Marko Naletelic, agente di Marko Pjaca, ha parlato riguardo alla possibile trattativa da parte della Juventus per arrivare a Milinkovic-Savic e dell’ipotesi di un inserimento dell’estero, suo assistito, nell’affare. Come riporta cittaceleste.it le probabilità di vedere il giocatore bianconero, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dei tedeschi dello Schalke 04, alla Lazio è al momento nulla.



NO CATEGORICO – Da giorni viene rilanciata la trattativa di mercato secondo cui la Juventus abbia offerto 80 milioni alla Lazio per il centrocampista serbo Milinkovic-Savic, e nelle ultime ore è rimbalzata la voce di una possibile contropartita tecnica proprio con l’inserimento di Marko Pjaca nell’affare. Il pensiero dell’agente è chiaro: “Fantamercato, nessuno mi ha contattato e non reputo la pista biancoceleste fattibile. L’ingaggio del mio assistito rientrerebbe nei parametri lotitiani, non è questo il problema. Al momento non mi risulta nulla. Il futuro di Marko è alla Juve, vuole conquistare Allegri mettendosi in mostra già in ritiro. Il suo destino rimane comunque appeso alle entrate e alle uscite bianconere. È troppo presto ancora”.

