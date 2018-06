Pjaca, l’agente: “No alla Fiorentina, vuole giocare per la Juventus”

Marko Naletelic, agente dell’esterno croato Marko Pjaca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a juvenews in merito alle vicende di mercato che vogliono il suo assistito vicino alla Fiorentina inserito in una trattativa di mercato per portare il giovane Federico Chiesa in bianconero.

CATEGORICO – “Non esiste nessuna trattativa e il mio assistito non ha mai dato la propria disponibilità a trasferirsi a Firenze. Quest’affare è un’invenzione assoluta. Ribadisco, Pjaca vuole giocarsi le sue chance in bianconero”. Queste le parole dell’agente di Pjaca che esclude assolutamente una pista viola per l’esterno. In realtà bisognerebbe prima capire le intenzioni della Juventus in merito all’utilizzo del croato, già mandato in prestito lo scorso anno allo Schalke 04 perché ritenuto non ancora pronto ad un ruolo da protagonista in Serie A. Al momento, comunque, la pista si è decisamente raffreddata con queste dichiarazioni e la trattativa stenta dunque a decollare.

