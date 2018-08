Politano, l’agente: “Vuole confermarsi giocatore di grande livello. Modric? Dipende molto dalla sua volontà…”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, neo acquisto dell’Inter, intervistato da Sky Sport a Civitanova Marche dove è protagonista della Bobo Summer Cup si è espresso sul sogno Luka Modric e ovviamente sul proprio assistito, reduce da un ottimo match in amichevole nella ICC contro il Lione, per altro vinto dai nerazzurri.

CONFERMARSI – “Matteo sta facendo il suo programma. Col Lione ha fatto una buona partita, sono contento. Vuole confermarsi come giocatore di grande livello, sono sicuro che farà una buona stagione”.

SOGNO MODRIC – “Non è un’operazione semplice, c’è una possibilità che arrivi all’Inter ma dipende soprattutto dalla volontà del giocatore. Non è semplice anche perché il Real Madrid ha già perso Cristiano Ronaldo e non vorrà perdere un altro elemento importante. Julen Lopetegui ha detto che per lui è insostituibile, però lo sarebbe per qualunque allenatore”.