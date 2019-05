Psg, Cavani clamoroso: “Ritorno al Napoli? Non dico nulla, ma…”

Edinson Cavani riaccende le speranze dei tifosi del Napoli. I sostenitori azzurri non hanno dimenticato il Matador e sognano un suo clamoroso ritorno. Il 32enne attaccante uruguaiano del Paris Saint-Germain, fresco vincitore del titolo di campione di Francia in Ligue 1, e a segno domenica nel rotondo 4-0 al Dijon, non ha chiuso del tutto le porte ad un clamoroso addio a Parigi.

PORTA APERTA – “Un ritorno a Napoli? No, non dico nulla”, ha detto Cavani a Canal + dopo il successo in campionato. Ma poi specifica: “Il futuro? La prima cosa è rispettare il mio contratto. Mi piace questo club, questa città, sono felice con la mia famiglia. Non dipende solo da me, ma mi piacerebbe rimanere e finire il mio contratto”. Cavani ha il contratto in scadenza nel 2020 e si affida alle decisione della società che potrebbe anche pensare di lasciarlo partire se non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo, onde evitare di vederlo andare via a zero tra un anno.