Una battuta che sta facendo discutere: “La Juventus vince perché ha occupato tutti i Var possibili. Manovrano fanno, è una cosa loro. È una cosa indisponente”. Le parole di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, durante la conferenza stampa in viale Mazzini, stanno facendo discutere. Social e siti specializzati lo stanno attaccando per il suo commento sul campionato italiano di calcio. “Ormai non lo seguo più. Guardo quello inglese”.