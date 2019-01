Rai, Freccero fa marcia indietro: “Scusa Juventus ma il rigore contro la Sampdoria non c’era”

Io ormai vedo il campionato inglese, perchè in Italia la Juventus vince sempre. Vince perchè hanno occupato tutto il Var possibile, è una cosa dell’altro mondo. Tutti i Var sono loro…. fanno una cosa indisponente”.Queste parole, rilasciate un paio di giorni fa dal direttore di Raidue Carlo Freccero, hanno generato non poche polemiche, irritando i tifosi juventini. Ieri, lo stesso Freccero, in diretta su Raidue, ha chiarito il senso di quelle dichiarazioni. Tuttojuve.com ha trascritto il suo intervento: “Innanzitutto vi racconto due cose. Mi telefona oggi il mio giornalaio di Savona, dove vado qualche volta, juventinissimo, fa l’allenatore di calcio per i ragazzi, e mi dava sempre del tu. Mi dice: ‘Non le venderò più i giornali’. Gli ho detto, per quale motivo? Lui ha risposto: ‘Sono veramente offeso da questo insulto’. Gli ho detto: guarda che io scherzo sempre, lo sai, ti ho regalato anche il panettone della Juventus a Natale, pensa un po’. Come si chiama il giornalaio? Alessio. Ma Alessio veramente è terribile. Seconda cosa: vedendo in rete, ho scoperto una cosa terrificante, che ci sono 7-8 juventini alla Juve (forse intendeva dire “milioni”, ndr), tantissimi. Questo dimostra che la forza della Juve non è la squadra, ma la quantità di tifosi che hanno. Mi dicono: ‘Direttore, lei mi ha completamente stupito, perchè ieri ha detto questa cosa, mio figlio ha sofferto molto’. Beh ragazzi, datevi una regolata, qui si scherza un po’. Io sono figlio del programma l’Appello del Martedì, con Maurizio Mosca, che ricordo con affetto. Chiaramente ci divertivamo. Il calcio è l’unico momento in cui c’è una convivialità. Quindi chiedo scusa alla Juventus. Mi inchino, ma devo dire che il rigore contro la Sampdoria non c’era, lo confermo”. Chiedo scusa, ma confermo che non c’era il rigore (ride, ndr)”.