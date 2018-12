Raiola tuona: “Cori a Koulibaly? Razzismo è ignoranza. Se non si sconfigge, non c’è futuro…”

Indubbiamente è il tema del giorno: i cori razzisti nei confronti del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly avvenuti nella serata di San Siro nel match tra i partenopei e l’Inter.

Dopo il parere del sindaco di Napoli e di quello di Milano, ecco un altro volto illustre, questa volta del mondo del pallone. Il noto agente Mino Raiola, secondo quanto scrive l’Ansa, avrebbe detto la sua condannando pesantemente quanto accaduto nella notte del Meazza.

SENZA FUTURO – “Il razzismo è per definizione ignoranza, è difficile dialogare con gli ignoranti ma dobbiamo lottare sempre contro di loro, uniti insieme. Ma dove è il governo? Sia quello vero che quello del calcio? Dove è il sindacato? Dove sono l’unita e la solidarietà tra tutti i calciatori e i club?”. Raiola poi continua: “Questo è un problema di tutti i proprietari e tutti i calciatori. Se l’Italia non riesce a sconfiggere questo cancro non ha futuro. Il calcio è lo specchio della società. Ci vuole un obiettivo unico, ci vuole coraggio, ci vogliono idee sane, ci vogliono le palle”.