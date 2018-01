Rapporto Aic: “La Serie A il campionato più pericoloso in Italia”. Tutti i dati

Il rapporto dell’Associazione Italiana Calciatori evidenzia i principali casi di intimidazione e violenza nei confronti di calciatori nel corso della stagione sportiva 2016/17. Essere “Calciatori sotto tiro”, significa essere minacciati, vittime di gesti di razzismo, di violenza, non solo per il colore della pelle o per la provenienza, ma per qualsiasi altro tipo di episodio, come ad esempio il passaggio ad altra squadra, la perdita di una partita ritenuta particolarmente importante, il rendimento sul campo al di sotto delle aspettative. Nel campionato italiano, nella stagione 2016/17, sono calate le situazioni censite ed anche, seppur di poco, i singoli episodi: 114 per la stagione 2016/2017 contro i 117 analizzati nella stagione precedente.