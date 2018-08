Real Madrid-Modric, incontro decisivo: il croato sempre più vicino all’Inter. Spunta l’indizio

Il mondo a tinte bianche fa muro, ma Luka Modric non si fa condizionare dalle pressioni delle ultime ore e oggi dirà, ancora una volta, a Florentino Perez che vuole solo l’Inter. Dopo il faccia a faccia con il braccio destro del presidente del Real Madrid, è previsto per la giornata odierna l’incontro decisivo per il futuro del centrocampista croato. Il Real Madrid offrirà il rinnovo, ma il vice campione del mondo rifiuterà perché ormai si vede nerazzurro.

TRATTATIVA – Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’impressione è cheil Real Madrid proverà a fare una proposta di rinnovo al centrocampista. Perciò l’incontro di Sanchez, braccio destro di Perez, con Vlado Lemic, Curcic, Predrag Mijatovic e Beppe Riso servirà a mettere sul tavolo le questioni economiche. Non è escluso che gli agenti di Modric accennino anche alla proposta interista che non può andare oltre un prestito da 15 milioni più un diritto di riscatto a 35 milioni per via delle limitazioni imposte dal FFP. Ovviamente ai Blancos questa formula non piace ed ecco perché di fondamentale importanza sarà l’incontro tra Modric e il presidente Florentino Perez, in cui il croato farà valere la propria volontà di andarsene.

INDIZIO – A mettere maggior pepe ad una situazione già molto piccante, è stato anche il Real Madrid. Sul profilo Facebook della società campione d’Europa è apparsa la foto dei 5 giocatori più rappresentativi. La vecchia guardia orfana, ovviamente di Cristiano Ronaldo: Sergio Ramos, Bale, Benzema, Marcelo e Kroos. Molto importante e significativa l’assenza di Luka Modric. Non si sa se sia stata una scelta della società o una decisione del giocatore. Sta di fatto che il croato non c’era e questo andrebbe a confermare lo strappo definitivo tra le parti.