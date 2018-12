Renzi: “Koulibaly? Salvini si ricordi che quei cori contro i napoletani li intonava lui”

Con un post sul suo profilo Facebook, l’ex premier Matteo Renzi s’è espresso sui fatti di Milano: “La giornata di Santo Stefano doveva essere una novità per il calcio italiano. Sul modello inglese giocare il giorno dopo Natale avrebbe dovuto portare le famiglie allo stadio e creare un clima di gioia e serenità. È accaduto esattamente l’opposto. Un ultrà morto a Milano negli scontri di San Siro. Cori razzisti verso un giocatore del Napoli, Koulibaly.

Per risolvere il problema della violenza fisica e di quella verbale è sceso in campo il ministro dell’Interno, Salvini che ha promesso di convocare i tifosi a un tavolo al Viminale. Sono un uomo delle istituzioni e dunque penso che il ministro dell’interno abbia il dovere di prendere un’iniziativa su questi temi ma se vuole essere utile il ministro Salvini deve recuperare credibilità.

I cori razzisti fanno schifo sempre e Salvini dovrebbe ricordarlo visto che qualche anno fa quei cori li intonava lui, contro i napoletani.

Chi ha condanne per droga e per violenza va isolato, non abbracciato come ha fatto invece Salvini qualche settimana fa

Salvini è il responsabile della nostra sicurezza, della sicurezza di tutti. Abbracciare pregiudicati, cantare cori razzisti non è degno di un ministro dell’interno. E non basta mettersi ogni giorno una maglietta delle forze dell’ordine per ispirare sicurezza. Abbiamo capito che Salvini è un influencer professionista sui social, ma qualcuno dovrebbe ricordare a Salvini che lui è anche il Ministro dell’Interno”.