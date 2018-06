Rivoluzione diritti TV: doppio abbonamento e 90° minuto a rischio chiusura

L’assemblea della Lega di Serie A ha approvato i pacchetti per la vendita dei diritti tv per il prossimo triennio. Si tratta di una vera e propria rivoluzione: dalla prossima stagione, infatti, nessun operatore potrà trasmettere l’intero campionato di Serie A. Un provvedimento che non farà sicuramente felici i tifosi di calcio che per poter seguire le partite della Serie A dovrà acquistare non uno, ma ben due abbonamenti.

Un’altra grande novità è la possibilità, anzi l’obbligo, di trasmettere in chiaro le immagini del campionato solamente dopo le 22 in TV o tre ore dopo il termine della gara sul digitale terrestre. Una decisione, questa, che mette a serio rischio le trasmissioni sportive come 90° minuto, che in questo caso non troveranno più spazio.

L’OMAGGIO A GIORGIO BUBBA, STORICO VOLTO DI 90° MINUTO