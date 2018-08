Roma, affondo per N’Zonzi: Monchi a Siviglia per chiudere

La chiusura del mercato in entrata in Premier League è un assist per le trattative della Roma, specie sul fronte Steven N’Zonzi: per il centrocampista del Siviglia è venuta meno l’ipotesi Arsenal, pertanto per la società giallorossa aumentano i margini di riuscita dell’operazione d’acquisto. Secondo quanto si legge nel Corriere dello Sport, il ds Monchi sarebbe pronto all’affondo per il campiona del mondo francese.

SPRINT – La Roma e Monchi sono pronti a mettere a segno un altro colpo in questo favoloso mercato estivo. Il direttore sportivo romanista, nelle scorse ore, è volato proprio a Siviglia, ufficialmente per trascorrere un weekend lungo in famiglia, ma le tempistiche sono piuttosto sospette e la coincidenza, fa sperare i tifosi romanisti. Monchi potrebbe aver già incrociato in Spagna N’Zonzi, a margine del preliminare di Europa League tra Siviglia e Zalgiris Vilnius. Il ds avrebbe anche offerto al francese il contratto: si parla di un quadriennale da 3 milioni netti a stagione per il giocatore, comunicando già al club andaluso la volontà di procedere all’acquisto del mediano.