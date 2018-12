Roma, che fatica! Il Genoa lotta ma si arrende: finisce 3-2

Una partita pazzesca, quella andata in scena questa sera all’Olimpico tra Roma e Genoa. Alla fine, al termine di una girandola di emozioni, la spuntano i giallorossi, che si portano a casa un successo di vitale importanza. La gara, iniziata in un clima surreale per lo sciopero del tifo da parte del pubblico capitolino, si è sbloccata già al 17′, quando Piatek ha insaccato sfruttando un clamoroso errore del portiere della Roma Olsen. I giallorossi hanno però reagito immediatamente, trovando la rete del pari al 31′ con Fazio, bravo a farsi trovare pronto sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Florenzi. Neanche il tempo di esultare per il pubblico dell’Olimpico che il Genoa è ripassato in avanti, con Hiljemark che ha riportato in vantaggio i suoi due minuti più tardi. La Roma a quel punto sarebbe anche potuta crollare, ma prima con Kluivert al 45′ e poi con Cristante al 59′ è riuscita a ribaltare le sorti della sfida. Il match è rimasto poi vivo fino al fischio finale, ma il punteggio, per fortuna dei giallorossi, non è più cambiato. E Di Francesco può respirare.