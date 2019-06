Roma, clamoroso Totti: lunedì in conferenza sarà addio

Dopo le anticipazioni della giornata di ieri, arrivano quelle che sembrano delle conferme: Francesco Totti dirà addio alla Roma. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2017, l’ex numero 10 giallorosso è entrato in società con il ruolo di direttore tecnico, carica che potrebbe però presto lasciare. Sono 48 le ore che separano l’ex capitano dall’annuncio, che sembra scontato, di addio.

Totti ha rifiutato il ruolo di direttore tecnico propostogli da James Pallotta e non ha partecipato al summit societario a Londra. Lo strappo è totale e nasce da visioni diverse in merito anche alla scelta dell’allenatore. Lunedì, arriverà l’ufficialità con l’ex 10 romanista che ha annunciato una conferenza stampa per comunicare la decisione presa e le ragioni della sua scelta.