Roma, Di Francesco: “Abbiamo tirato fuori l’orgoglio”

Una vittoria soffertissima, giunta al termine di una carambola di emozioni. Ma quel che conta, per la Roma di Eusebio Di Francesco, è che alla fine siano arrivati i tre punti. Queste le parole del tecnico giallorosso al termine del match: “Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi, che in mezzo a delle difficoltà e in condizioni ambientali complicate hanno fatto bene. Hanno tirato fuori l’orgoglio e il carattere per portarsi a casa questa vittoria. Zaniolo? È un ragazzo che ha talento e che ha spirito di applicazione. Ma la buona prestazione l’hanno fatta in tanti, soprattutto dal punto di vista emotivo. Tecnicamente altre volte abbiamo fatto meglio, ma stasera non era facile. Oggi siamo scesi in campo tatticamente in maniera diversa, in virtù di tante situazioni, ma quello che ho cercato di mettere in campo era l’emotività. Dal punto di vista tattico e tecnico abbiamo commesso diversi errori, ma questo aspetto stasera mi interessava meno. Le scelte di formazione? Volevo mettere in campo giocatori liberi di testa. Volevo spensieratezza e freschezza, per questo davanti ho messo ragazzi giovani e rapidi. Schick? È entrato con lo spirito di mettersi a servizio della squadra, ma da lui ci aspettiamo qualcosa in più”.