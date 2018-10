Roma, ds Monchi e dg Baldissoni volano da Pallotta: meeting sulle strategie del club

Tutti i dirigenti della Roma, come ormai da tradizione, in una delle soste del campionato per gli impegni delle nazionali, si incontrano a Boston dal presidente James Pallotta per fare il punto sulle strategie societarie. Il primo a prendere il volo per gli Stati Uniti è stato il direttore generale Maurizio Baldissoni. Nella giornata di lunedì 15 ottobre, invece, sarà la volta del ds Monchi e del nuovo responsabile del settore marketing Francesco Calvo. In questa serie di meeting, Monchi e Baldissoni affronteranno l’argomento legato allo stadio di proprietà, il cui iter si è bloccato dopo la carcerazione del costruttore Luca Parnasi. Il rientro dei dirigenti nella Capitale è previsto per la vigilia di Roma-Spal, gara valida per la nona giornata di Serie A.

A riportare la notizia il giornalista del Tempo Alessandro Austini e a confermarla il portale La Roma 24.