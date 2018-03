Roma, Dzeko: “Barcellona favorito, ma daremo filo da torcere. Critiche? Tutto alle spalle”

“Il Barcellona è favorito, ma ognuno di noi darà tutto se stesso nella speranza di ottenere il meglio”. Con queste parole, rilasciate nel ritiro della nazionale bosniaca, l’attaccante della Roma, Edin Dzeko, presenta la doppia sfida valida per i quarti di Champions che attende i giallorossi. “Se giochiamo da squadra e mettendo in campo tutto possiamo fare e ottenere qualcosa di buono – ha spiegato il bomber della squadra di Eusebio Di Francesco -. L’unica verità sta in campo, noi giocheremo senza pressioni e mettendoci l’anima, senza arrenderci mai. La Roma non ha nulla da perdere, anzi, abbiamo soltanto da guadagnare”.

CHAMPIONS LEAGUE – Il 32enne ex Manchester City parla anche della rete che ha deciso la doppia sfida degli ottavi con lo Shakhtar. “Il passaggio del turno e frutto del lavoro di tutta la squadra, tutti abbiamo dato il meglio per entrare nei quarti di finale, poi è l’attaccante che ha il compito di far gol ed è andata bene, sono felice e orgoglioso di aver dato il mio contributo per questa qualificazione”.

CRITICHE – Le critiche subite in passato sono alle spalle, anche perchè il bosniaco non è tipo da buttarsi giù: “Non faccio troppa attenzione alle critiche, non perché mi disturbino, ma perché di solito sono io il più grande critico di me stesso. Nelle vita degli attaccanti, si sa che si verificano periodi a secco di gol, ma quando ciò accade, cerco di sfruttare al meglio altre qualità per arrivare al successo della squadra. Dalla crisi in cui mi trovavo, sono passato al mio miglior momento, così è successo l’ultima volta. Il lavoro di un calciatore è tale che devi abituarti a le lodi che ti arrivano oggi, e alle critiche del giorno dopo. I critici ci saranno sempre, è abbastanza comune nel mondo del calcio. È importante che quelli che mi lodano siano ancora più rumorosi”.

LAVORO DI SQUADRA – “Torno di nuovo alla squadra. Il lavoro di squadra è merito di tutto ciò che abbiamo fatto in questa stagione in Champions League. Tutti i gol segnati sono ugualmente importanti, è la squadra che ha portato i risultati. Solo con questo modo di pensare e di comportarsi sul campo puoi permetterti di competere con altre grandi squadre“.

