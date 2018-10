Roma, Dzeko spaventa tutti: “Tornare in Premier League? Non si sa mai…”

E’ stato ad un passo da lasciare la Roma, non per sua volontà, nella finestra del mercato invernale della passata stagione, ma Edin Dzeko ha preferito restare in giallorosso e trascinare la squadra fino alla semifinale di Champions e ad un ottimo terzo posto in campionato. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. L’attaccante bosniaco, infatti, intervistato da Sky Sports News, ha parlato anche del proprio futuro, che potrebbe non essere nella capitale.

“Un mio ritorno in Premier League? Forse è troppo tardi, ma non si sa mai e vedremo. Adoro il calcio inglese, ho giocato quattro stagioni e mezzo molto divertenti. Ora sono felice alla Roma”. Dzeko, il cui contratto scade a giugno 2020, è il più pagato della squadra con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all’anno e, come detto in precedenza, nello scorso gennaio aveva rifiutato il trasferimento al Chelsea, che poi ha preso Giroud dall’Arsenal. Questa volta però, le cose sembrano essere cambiate e dopo le cessioni estive di Alisson, Strootman e Nainggolan, anche quella del bosniaco potrebbe non essere poi così tanto una sorpresa. La Roma pare intenzionata ad offrire al nazionale bosniaco un rinnovo per un’altra stagione fino al 2021 con stipendio abbassato a 4 milioni per esigenze di bilancio, ma allo stesso tempo si guarda intorno ed ecco perché nelle ultime ore l’interesse per il genoano Piatek sembra essere aumentato.