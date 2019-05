Roma, ecco la nuova maglia: “It’s Magic, it’s AS Roma”

Farà la sua prima uscita ufficiale contro il Parma, ma sui social è già arrivata. La nuova maglia della Roma è stata presentata oggi sui canali ufficiali della società capitolina. La Roma ha presentato la nuova divisa per la stagione 2019-2020. Design classico, con degli inserti coi fulmini su colletto e maniche. Tornano i pantaloncini bianchi e i calzettoni rossi.

Si legge dal sito ufficiale del club: “Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia romana e in particolare Giove, il Re degli Dei secondo gli antichi romani. Il fulmine vuole essere anche un riferimento alla magia che da sempre avvolge i Giallorossi: ‘IT’S MAGIC. IT’S AS ROMA’, la Roma è sempre magica. La maglia Home è di colore rosso, con il collo a V giallo come i bordi delle maniche. Sul petto spicca lo stemma del club grazie al bordino in rilievo”.