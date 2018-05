Roma, El Shaarawy: “Vogliamo il terzo posto. Kakà il mio idolo, ma Totti…”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla pagina ufficiale Facebook della Serie A. Ambizioni personali ma anche tanti ricordi e belle emozioni provate grazie ai suoi idoli.

CAMPIONATO – “Ci piacerebbe molto arrivare terzi, perché per il percorso che abbiamo fatto quest’anno ce lo meritiamo”.

ROMA – Arrivato nel gennaio 2016, il Faraone ha conquistato Roma. Ma anche la stessa città ha incantato il giocatore: “La città è una delle più belle del mondo, è bello godersela, visitarla anche”.

IDOLI – “Ho le maglie dei miei giocatori preferiti. Totti me ne ha data una a fine stagione, una grande emozione, un giocatore straordinario, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di giocarci insieme, un grande onore. Ci ho giocato per un anno, pretendeva tantissimo da se stesso e dai compagni, ti stimolava parecchio. Kakà è stato il mio idolo fin dal bambino, nel 2011 facemmo un’amichevole col Real e gli chiesi la maglia. L’ho sempre ammirato come calciatore e uomo. Buffon è stato un pilastro della nazionale italiana, ha fatto la storia, un onore aver giocato con lui in nazionale. Quella dell’esordio con il Genoa, avevo il numero 31, una grandissima emozione. Della Roma tengo quella dell’esordio, con gol contro il Frosinone. Un ricordo indimenticabile”.

