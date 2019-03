Roma-Empoli, le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per l’esordio-bis di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco. Di fronte ci sarà l’Empoli di Beppe Iachini, impegnato per la permanenza in Serie A. È questo il posticipo di campionato, che prevede spettacolo ed emozioni perché gli obiettivi di entrambe le formazioni sono molto importanti.

Con Ranieri torna Kluivert dal primo minuto, che giocherà esterno destro nel tridente che supporterà Schick, scelto al posto dello squalificato Dzeko. Ci sarà anche Zaniolo, trequartista dietro all’attaccante ceco. Nessuna novità per quanto riguarda la formazione toscana: solita difesa a 3, Farias e Caputo gli attaccanti per cercare di portare a casa punti fondamentali dall’Olimpico.

Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Schick. All. Claudio Ranieri

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. All. Beppe Iachini