Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

La Roma per risollevarsi dopo un periodo difficilissimo, il Genoa per cercare punti salvezza. Questi gli obiettivi delle due squadre che tra meno di un’ora scenderanno in campo per il posticipo serale della domenica. I giallorossi hanno un assoluto bisogno di tornare alla vittoria, per riassaporare il sapore dei tre punti che manca addirittura dallo scorso 11 novembre, quando la squadra di Di Francesco ha messo ko per 4-1 la Sampdoria. Per farlo il tecnico, alle prese con numerose assenze, si affida alla difesa a tre e al tridente offensivo Under–Zaniolo–Kluivert, mentre Prandelli, che propone un 3-5-2, risponde con il tandem Kouamé–Piatek.

Queste le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert. Allenatore: Di Francesco

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Prandelli