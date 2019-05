Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

La Roma per sperare ancora nel quarto posto che vale la Champions League, la Juventus per concludere al meglio la stagione, inanellando altri risultati importanti (e con un Cristiano Ronaldo che ha sempre fame di gol e assist). In campo stasera all’Olimpico giallorossi e bianconeri per l’ultimo posticipo domenicale di Serie A, quando siamo giunti alla terzultima giornata.

Mister Ranieri per i suoi sceglie un tridente composto dal giovanissimo Kluivert, il perno Dzeko e l’uomo più in forma del momento El Shaarawy. A centrocampo Zaniolo fa la mezzala con Pellegrini, il francese Nzonzi la barriera davanti alla difesa. Allegri, invece, schiera Chiellini con Caceres centrali della difesa a 4 completata da De Sciglio e Spinazzola. In attacco Cuadrado-Dybala-Ronaldo.

Ecco le formazioni ufficiali:

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini, Kluivert, Dzeko, El Shaarawy. All. Ranieri

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Caceres, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri