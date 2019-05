Roma-Juventus, le probabili formazioni

Big match in programma stasera allo stadio Olimpico. La Roma, reduce dal pareggio con il Genoa, cerca punti Champions contro la Juventus, ormai già da settimane campione d’Italia. I bianconeri, che hanno ottenuto solamente una vittoria nelle ultime quattro giornate, tenteranno comunque di mettere il bastone tra le ruote ai giallorossi.

LE SCELTE DI RANIERI – Claudio Ranieri, tecnico dei capitolini, si dovrebbe affidare al 4-2-3-1, con il trio Zaniolo-Pellegrini-El Shaarawy alle spalle dell’unica punta Dzeko. In mezzo al campo spazio per De Rossi e Cristante, mentre in difesa, a protezione di Mirante, dovrebbero esserci Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov.

LE SCELTE DI ALLEGRI – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dovrebbe optare per un 4-3-3, con Szczesny tra i pali, Cancelo, Barzagli, Chiellini ed Alex Sandro in difesa, Emre Can, Pjanic e Matuidi in attacco, Cuadrado, Ronaldo e Dybala in attacco.

Queste le probabili formazioni del match:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo; Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Allegri.