Roma, l’ex Doni ricorda: “La Juventus? Fortissima, aveva Ibrahimovic, Trezeguet e Nedved. E quelle due punizioni di Del Piero…”

Sarà Juventus-Roma il big match della 17^ giornata di Serie A. E a parlare della grande sfida ci ha pensato chi conosce molto bene i due ambienti, specie quello giallorosso, e che in campo ha affontato i bianconeri da avversario. Doniéber Alexander Marangon, conosciuto solo come Doni, ex portiere brasiliano ha raccontato a La Stampa i suoi ricordi di questa grande sfida.

PARTITA – “La prima volta non fu felicissima all’Olimpico: perdemmo 1-4. Era una Juventus davvero fortissima: Capello in panchina, Ibrahimovic, Trezeguet, Nedved e tanti altri campioni in campo”. Ma il ricordo più importante, che ancora lo accompagna: “Mi tornano in mente anche due punizioni che mi ha segnato Del Piero. Incubi? No, due opere d’arte”.

MERCATO – Ma Juventus e Roma sono grandi protagoniste anche di mercato, con alcune trattative che spesso hanno portato campioni da un club ad un altro. Tra questi, poteva esserci anche Doni: “Vicino alla Juventus? In due occasioni. Dopo i primi mesi romanisti, quando il mio riscatto era incerto, Juventus e Barcellona si interessarono. Poi al termine dell’esperienza al Liverpool: cercavano un portiere da mettere alle spalle di Buffon, ma non andammo oltre una chiacchierata”.