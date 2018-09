Roma, Pellegrini: “Questa notte non ho dormito. Gol di tacco? Ho usato l’istinto…”

Un gol, di tacco, e un assist per la rete che ha chiuso il match. Per Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, non poteva esserci esordio migliore nella stracittadina contro la Lazio. Una vittoria per 3-1 che lo ha visto grande protagonista a sorpresa, contando anche il suo ingresso in campo a partita in corso. Intervistato a Radio Roma, il giovane classe ’96 ha raccontato le proprie emozioni il giorno dopo la grande sfida. “Questa notte non ho dormito. Davvero ho riposato pochissimo. Il derby per noi romani è difficile”.

SENSAZIONI – Entrato in campo a sorpresa al posto dell’infortunato Pastore, le sensazioni sono state subito positive: “Quando succede così lo vedi e lo senti. Mi sono subito sentito bene, è difficile e complicato perché è sempre un derby. Per noi romani è difficile, ma mi sentivo subito bene e mi sono divertito in campo, sono contento”. “La posizione in campo? Sicuramente un ruolo diverso dalla mezzala, ma in alcuni aspetto è similare. Giocare da trequartista sei più libero di inserirti, sei più libero dalla fase difensiva che comunque la fai lo stesso. Mi piace giocare lì, a centrocampo penso di immedesimarmi in tutti i ruoli. Devo dire che mi piace giocare lì, c’avevo giocato anche a Sassuolo con il mister”.

IL GOL – Gol di tacco, l’ennesimo in questa stagione per un giocatore della Roma: “Ho detto faccio così e per fortuna è entrata. Avevo Caceres e un altro difensore vicino, sono andato d’istinto”.

LA PUNIZIONE DI KOLAROV – “Avevo meno del 5% di possibilità di tirarla (ride, ndr). Da lì vicino serviva una fucilata come la sua. Sono contento per lui, è una grande persona e un grande ragazzo. Segnare subito il vantaggio dopo il loro pareggio è stato importantissimo”.

RIPRESA – Dopo un periodo non facile, arriva la vittoria. Non avete mai mollato e vi state tirando su: “Il mio discorso del grande uomo per Kolarov era riferito anche a questo. Ale per esempio non ha mollato, è stato un grande gesto. Non ci ha messo in difficoltà, il gruppo non si è mai disunito, non è mai stato brutto vivere questo gruppo dall’interno. Questi sono gli atteggiamenti giusti da cui imparare”.