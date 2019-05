Roma, Ranieri: “Non smettiamo di crederci. Futuro? Voglio allenare ancora”

Servivano i tre punti per tenere vivo il sogno Champions. Detto e fatto. La Roma vince e resta in corsa . Claudio Ranieri racconta le sue sensazioni al termine del match ai microfoni di Sky Sport:”Sono soddisfatto. Ci è voluto un gran Mirante per tenerci in partita. Dobbiamo continuare a crederci. Non dipende più da noi il quarto osto, non dobbiamo mollare. Futuro? Non percepisco nulla, ho firmato un contratto preciso. E’ logico che mi trovi a mio agio in casa mia. Ho girato il mondo ed ho sempre cercato di impostare un raccordo con i giocatori. La stessa cosa l’ho fatta qui. Difesa? Non voglio un pressing alto. Oggi è successo di pressare alto e per poco non prendiamo gol. Chiudendo gli spazi va meglio. Questo non vuol dire non attaccare. Anzi, oggi siamo stati persino frenetici. Non ho un credo calcistico definito. Mi adatto ai giocatori, cercando di capire le loro caratteristiche. Poi posso essere criticabile per le scelte sui giocatori. Ruolo da supervisore? Quando sono stato contattato mi è stato chiesto il dopo ma a me piace divertirmi facendo l’allenatore. Vado avanti per la mia strada”.