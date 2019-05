Roma, scelto il nuovo tecnico: ecco chi sarà

Che Claudio Ranieri fosse solamente un traghettore, era chiaro fin da subito. Tanto che la Roma, malgrado i buoni risultati ottenuti dal tecnico, non ha mai cessato di andare alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Tramontata l’ipotesi Antonio Conte, che sembra ormai destinato a prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter, i capitolini hanno preso la loro decisione, individuando il profilo ritenuto più corretto per guidare la squadra nei prossimi mesi.

GASPERINI – Secondo quanto raccolto da Radio Radio, i giallorossi avrebbero optato per Gian Piero Gasperini, reduce dall’amara sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio con la sua Atalanta. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale di circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.