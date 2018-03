Roma, Schick: “Non voglio andare via, dimostrerò di essere all’altezza”

Dal ritiro della Repubblica Ceca, per la prima volta parla Patrick Schick. L’attaccante classe ’96 si è confidato con la stampa riguardo alla sua stagione, negativa per il momento, con la maglia della Roma. Un’annata travagliata, iniziata con l’arrivo nella capitale questa estate dopo che per diverse settimane c’era stato il tira e molla tra la Sampdoria e la Juventus, concluso con un nulla di fatto e il passaggio dell’attaccante in giallorosso per circa 40 milioni di euro.

LA STAGIONE– “Non sta andando esattamente come immaginavo”, queste le prime parole dell’attaccante ceco. Dopo le visite non superate con la Juventus, gli infortuni in giallorosso e le pochissime apparizioni, per la prima volta Patrick Schick si confida e ci mette la faccia dimostrando di aver capito come fare e pensando al futuro. “All’inizio ci sono stati i problemi al cuore, per questo non ho fatto la preparazione estiva, buttandomi subito nel campionato. Poi sono arrivati i problemi muscolari. Non è stato l’inizio migliore, ma dimostrerò di essere da Roma”. Ora il giovane numero 14 si sta allenando bene e anche grazie ai compagni sta tornando in forma e migliorando. Nelle gerarchie di squadra, davanti al ceco, c’è Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è sicuramente tra i centravanti più forti in Europa ma secondo Schick, il suo compagno di squadra gli è solamente da esempio e non esiste alcuna competizione tra loro: “Ogni allenamento ti spinge in avanti se accanto hai un calciatore come Dzeko, per me uno dei migliori centravanti al mondo. Lo guardi e capisci subito cosa hai bisogno di migliorare. Probabilmente è il mio più grande amico nella squadra, abbiamo un ottimo rapporto”.

FUTURO – È arrivato solamente da una stagione ma c’è chi fin da subito ha pensato a Schick come un possibile partente per la prossima annata. Anche la pressione gli ha giocato un brutto scherzo. A Roma, l’ambiente è sicuramente diverso rispetto a Genova e il giovane ceco se ne è accorto: “Sono stato uno degli acquisti più costosi in Italia. La pressione c’è, ho provato a non sentirla ma è impossibile”. Lui però non ne vuole sapere di andar via così presto. Ha ancora tutto da dimostrare: “Non voglio pensare di andare da nessuna parte. Voglio ancora dimostrare di essere da Roma. Sono sicuro che quando sarò allenato al 100% per diverso tempo tornerò a segnare e tutto andrà meglio. Roma è una città bellissima, la qualità della vita è fantastica”. Messaggio d’amore chiaro verso chi non lo vuole più in giallorosso o chi invece lo vorrebbe portar via dalla capitale dopo appena una stagione. Schick vuole Roma e dimostrerà tutto il suo valore.

