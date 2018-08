Roma, Strootman: “Dobbiamo migliorare in attacco e in difesa. Concorrenza? Gioca il migliore..”

Kevin Strootman, centrocampista della Roma, ha parlato subito dopo il match contro il Real Madrid perso per 2-1 dai giallorossi. L’olandese, autore del gol della bandiera per i giallorossi, ha commentato la partita contro i Blancos e si è detto fiducioso per la stagione che sta per iniziare.

PARTITA – “Il Real Madrid è forse la squadra più forte in Europa ma potevamo fare meglio. Loro erano più freschi e più pronti e hanno fatto bene. Hanno cominciato bene, poi abbiamo preso un po’ in mano la partita ma dobbiamo fare meglio. Abbiamo fatto tanti allenamenti, anche stamattina, ieri doppio. Dobbiamo essere pronti per il campionato. Abbiamo 9 giorni, adesso torniamo a Roma e dobbiamo essere pronti per la prima partita”.

ATTACCO E DIFESA – “Non possiamo prendere 8 gol in campionato nelle prime 3 partite. Abbiamo cambiato spesso e dobbiamo ancora migliorare e lavorare insieme come stiamo facendo. È un caso, giocando con grandi squadra appena sbaglia fanno gol. L’unica cosa che possiamo fare è lavorare forte”. “In attacco non si concretizza quanto si crea? Ancora no anche se col Barcellona abbiamo fatto 4 gol e non è così male. Oggi purtroppo no, ma la cosa che conta è la prima partita di campionato”.

CONCORRENZA E GIOVANI – “Tanta concorrenza nel mio ruolo? Ne abbiamo bisogno se vogliamo lottare per tutte le competizioni. Dobbiamo essere pronti, abbiamo 25 giocatori forti e tutti possono giocare. Il migliore gioca, a Roma è sempre andata così e succederà anche quest’anno. Forse siamo migliorati rispetto allo scorso anno e dobbiamo dimostrarlo”. Sui giovani, e in particolare su Kluivert, ha poi aggiunto: “Sta facendo bene. Deve imparare l’italiano per capire le cose che vuole il mister. È diverso da quello a cui è abituato in Olanda, ma sta facendo bene e vuole imparare. Anche Karsdorp e questo è importante per noi”.