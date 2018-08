Roma, trovato l’accordo per N’Zonzi: al Siviglia circa 33 milioni

Steven N’Zonzi è ad un passo dalla Roma. Meglio non sbilanciarsi viste le ultime vicende che hanno riguardato l’affare Malcom, ma la trattativa per portare il campione del mondo da Siviglia alla capitale sembra ormai essere agli sgoccioli. L’operazione tra il club giallorosso e il Siviglia è ormai definita con il francese che potrebbe arrivare in Italia già questa mattina.

DETTAGLI – La Roma ha trovato finalmente l’accordo con gli spagnoli: circa 32-33 milioni, poco meno della clausola rescissoria del giocatore che era fissata a 35. Si tratta di stabilire la parte fissa e i bonus, ma si dovrebbe andare verso i circa 28-30 fissi. Per il giocatore, classe ’88, 30 anni da compiere a dicembre, pronto un contratto di 4 stagioni a 3.5 milioni più bonus.