Sampdoria, Andersen: “Giampaolo-Milan? Contento per lui. Sul mio conto…”

Potrebbe andare al Milan insieme a mister Marco Giampaolo il difensore Joachim Andersen, che proprio con il tecnico abruzzese è cresciuto moltissimo dal punto di vista tecnico con la maglia della Sampdoria nelle ultime due stagioni di Serie A. Ieri il danese si è diplomato in Patria all’Albertslund Gymnasium e, ai microfoni dei colleghi del sito Ekstrabladet.dk, ha così dichiarato circa il proprio futuro e quello di Giampaolo: “Se il mister va al Milan sono contento per lui, ma sono al contempo dispiaciuto perché per me è stato un ottimo tecnico. In questi giorni ho pensato solo al mio esame, quindi sul mio futuro non so nulla. Non posso rispondere alla domanda se i rossoneri sono il mio sogno, sicuramente stiamo parlando di un grande club”.