Sampdoria, Audero: “La Juve è nel mio cuore, voglio tornare in bianconero”

Emil Audero, in questa stagione, sta difendendo la porta della Sampdoria. Ma nel suo futuro, come confessato a Tuttosport, sogna la Juventus, squadra detentrice del suo cartellino. “A Genova sta procedendo bene”, ha dichiarato l’estremo difensore classe 1997, “qui infatti si vive e si lavora al meglio. Avverto che c’è fiducia nei miei confronti. Per me è davvero un’esperienza importante, come quella della passata stagione con la maglia del Venezia: sono due campionati fondamentali per la mia crescita. Mi piacerebbe però un giorno tornare alla Juventus, squadra nella quale ho fatto dieci anni di vivaio, a partire già dagli Esordienti. Il futuro però si costruisce attraverso il presente ed io, adesso, penso solamente alla Sampdoria. La gara di Torino del 29? Per me sarà un’emozione grandissima”.