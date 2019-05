Sampdoria, Audero risponde alle accuse sui social: “Torna a fare il tifoso da bar”

La sconfitta contro l’Empoli non è andata giù per niente ai tifosi della Sampdoria, che se la sono presa perfino con il capitano e bomber della squadra Fabio Quagliarella. Tra i giocatori più accusati sui social, di sicuro il portiere Emil Audero, criticato soprattutto per come si è opposto al rigore di Ciccio Caputo (respinta centrale e non verso l’esterno, così da regalare il 2-0 a Di Lorenzo): “Ma glielo hanno insegnato? Come al solito il pagliaccio con i guanti non si è smentito nemmeno oggi”. L’italo-indonesiano ha risposto sul profilo Instagram di SampNews24 con toni aspri: “Te sì che sei un vero tifoso, visto che sarà il 100esimo messaggio che mandi di insulto a me e a chissà quali altri miei compagni… e sei così informato che di sudamericano non ho proprio niente, se non la playlist di reggaeton!! Ora che hai avuto un po’ di visibilità torna a fare il tifoso da bar”.