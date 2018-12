Sampdoria, Caprari: “Premiati per la pazienza. Quagliarella? Un campione e un esempio per tutti…”

Ha sbloccato il match del Ferraris e aperto le porte del successo della sua Sampdoria contro il Parma, Gianluca Caprari, attaccante blucerchiato, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di DAZN. Tre punti importanti arrivati proprio grazie alla sua rete e quella del compagno di reparto Fabio Quagliarella. Ecco quanto dichiarato dall’attaccante classe 1993:

GIUSTO PREMIO – “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, si sono chiusi per tutto il primo tempo, l’unico modo era tenere palla e con una giocata davanti provare a segnare. Abbiamo avuto pazienza e ci siamo stati premiati. Sono contento devo continuare così, oggi ho ritrovato il gol, era importante, venivo da buone prestazioni contro Bologna e Lazio, devo continuare su questa strada. Quagliarella?U n campione, lo dimostra ogni settimana, fa sempre gol, noi attaccanti dobbiamo guardarlo e imitarlo. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo dando fastidio a tutti, la squadra è stata costruita per questo e dobbiamo crederci”.