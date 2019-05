Sampdoria, chi per il dopo Giampaolo? Osti e Ferrero valutano vari profili

Per la Sampdoria è tempo di guardarsi intorno per cercare un nuovo allenatore. Le frasi di mister Marco Giampaolo dopo l’ultima partita di Serie A contro il Parma sono state chiare: “Un’altra stagione nell’anonimato a me non va bene, piuttosto sto fermo un anno”. Secondo Primo Canale, se il patron Massimo Ferrero insieme al ds Carlo Osti non dovessero rispettare quanto voluto dal tecnico abruzzese per crescere ulteriormente nella prossima stagione, sono pronti per intavolare trattative con altri allenatori. Tra suggestioni e reali possibilità, ecco nel nostro pezzo a schede chi potrebbe sostituire Giampaolo in blucerchiato.

