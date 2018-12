Sampdoria, contestazione dei tifosi per Ferrero: “Mancanza di rispetto, sei ai titoli di coda…”

Continuano le polemiche tra la tifoseria blucerchiata e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Anche nel turno natalizio è alta la tesione tra i tifosi e il patron dopo le recenti vicende che lo vorrebbero coinvolto in un’indagine per truffa e altri reati.

“Indagato per truffa”, “Mancanza di rispetto” e “Ferrero sei ai titoli di coda. Fuori dai coxxxxi”: è questo il testo di tre striscioni appesi dalla tifoseria blucerchiata vicino allo stadio Ferraris prima del match contro il Chievo. I supporter blucerchiati avevano annunciato con un volantino prima di Sampdoria-Parma di voler proseguire la contestazione nei confronti di Ferrero con l’intento di “far fuori” l’attuale numero uno. I primi due striscioni erano visibili da via Moresco e via Monnet, le due strade che portano a Marassi ed erano sistemati su due ponti che collegano le sponde del torrente Bisagno. Il terzo era sistemato, invece, vicino all’ingresso della Gradinata Sud.