Sampdoria, Defrel svela: “Scelgo sempre Quagliarella in partitella. Il più divertente è…”

Simpatica intervista rilasciata dall’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel. Il classe ’91 si è sottoposto ad una divertente iniziativa targata Dugout, che lo ha visto protagonista di alcune domande sullo spogliatoio e l’ambiente blucerchiato, soprattutto, sui proprio compagni di squadra.

STILOSI E DIVERTENTI – “Il più attento al look e ai capelli per me è Tavares, perché dall’inizio dell’anno ha cambiato già tante volte il colore”, ha iniziato Defrel. “Non so se sia il più divertente, ma a me fa tanto ridere Colley. Ognuno ha il suo preferito, ma Omar mi fa davvero tanto ridere”.

SOCIAL – Nell’era social non poteva mancare anche si chi occupa di foto e filmati: “Ci sono tanti nello spogliatoio che usano i social. Forse Caprari è quello che li usa di più perché mette tante foto dopo le partite. Al giorno d’oggi, però, lo fanno tutti”. “Musica? Ad Andersen piace provare tanti generi. Anche in allenamento durante la seduta di forza”.

COMPAGNO – Feeling durante le partite ufficiali, ma anche e soprattutto, in allenamento. Defrel ammette il legame con Quagliarella: “Il compagno che vorrei avere nelle partitelle? Nelle partitelle vorrei sempre Quagliarella, perché come in partita fa tanti gol”.