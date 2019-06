Sampdoria, Di Francesco prende tempo: entro sabato atteso il responso per la panchina

Che sia Eusebio Di Francesco il prossimo allenatore della Sampdoria? Di sicuro è in pole position per il dopo Giampaolo in casa blucerchiata, ma ancora sono da definire alcuni dettagli, ed è per questo motivo che non ci sono notizie di una certa importanza oggi, dopo l’incontro avvenuto fra l’ex Roma e il direttore sportivo del club genovese Carlo Osti. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Di Francesco non ha parlato di ingaggio ma del progetto tecnico della società di Massimo Ferrero, per capire se ci sono i presupposti per ritenere l’offerta allettante e quindi per accettarla in seguito. Il tecnico abruzzese ha chiesto qualche ora in più di tempo e molto probabilmente entro sabato comunicherà la sua decisione. Se dovesse rifiutare, si andrebbe su Stefano Pioli, con cui era già stata trovata un’intera di massima.