Sampdoria, Ekdal ad un passo. Il ds dell’Amburgo: “Ha chiesto la cessione”

Arrivano notizie molto interessanti dalla Germania in ottica mercato per la Sampdoria. Albin Ekdal, obiettivo dei blucerchiati sembra ormai essere ad un passo dal ritorno in Serie A. Dalla conferenza stampa di vigilia del primo match di Zweite Liga (Serie B tedesca) dell’Amburgo, arrivano conferme sulla cessione prossima dell’ex Cagliari. A parlare è stato Ralf Becker, direttore sportivo della squadra tedesca che ha confermato la prossima partenza dello svedese.

CONFERMA – “La situazione con Albin è chiara: il giocatore ha chiesto di essere ceduto”, queste le parole del dirigente. Ora palla alla Sampdoria che pare abbia offerto ai tedeschi una base di 1,7 milioni di euro più eventuali bonus. Ekdal, che in passato ha già vestito le maglie di Juventus, Cagliari e Bologna si prepara dunque al grande ritorno in Serie A.