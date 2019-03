Sampdoria, Ferrero condanna Gasperini: “Reazione antisportiva”

Una sconfitta amara, quella incassata tra le propria mura dalla Sampdoria contro l’Atalanta, impostasi a Genova per 2-1. E del match, attraverso il sito ufficiale della società doriana, è tornato a parlare il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero, che non ha mancato di condannare il comportamento del tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, il quale, espulso per proteste dopo il rigore concesso alla Samp, ha colpito con una manata il segretario della squadra genovese Ienca.

OTTIMISMO – “La partita è stata dura: abbiamo perso contro una grande squadra ma noi non siamo da meno. Dalle sconfitte bisogna trarre insegnamento: ripartiamo con ottimismo già dalla prossima sfida in casa del Sassuolo”.

GASPERINI – “Mi dispiace che un allenatore come Gasperini possa aver avuto questa reazione antisportiva. Quando è stato espulso doveva lasciare il campo, ma non aggredire un nostro dirigente: Gasperini ha sbagliato. Colgo anche l’occasione per chiarire che sabato, a margine della conferenza stampa di Giampaolo, le mie parole sono state fraintese: non era mia intenzione offendere la famiglia Garrone-Mondini”.