Sampdoria, Ferrero: “Giampaolo? Non posso trattenere chi vola in alto e va a far bene in altri lidi…”

Il presidente della Sampdori, Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al tema caldo delle ultime giornate, ovvero il futuro di Marco Giampaolo, allenatore blucerchiato accostato al Milan.

MISTER – Abbastanza chiaro il messaggio del patron nei confronti dell’operazione tra il tecnico e i rossoneri: “Se ho sentito Giampaolo? Io sono un lettore attento di giornali. Giampaolo l’ho sentito, mi ha detto che va in vacanza e ci vediamo lunedì. Questo l’ho già detto, lo avete anche scritto. Se mi sto muovendo per il prossimo allenatore? No, non sto facendo niente. Giampaolo è sotto contratto con me. Leggo dai giornali che andrà al Milan, dico che il Milan farà un grande acquisto e, ripeto, non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”.

FUTURO – E su chi potrebbe essere il nuovo tecnico della Sampdoria, Ferrero glissa: “Pioli? E’ un grande allenatore, molto simpatico. Ho avuto occasione di incontrarlo tre anni fa. Se sarà lui il prossimo allenatore? Fin che la barca va, lasciala andare. Che un giorno al porto arriverà e la faremo salpare”, ha concluso il presidente a modo suo.