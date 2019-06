Sampdoria, Ferrero non molla Giampaolo: ecco la richiesta per lasciarlo andare

“Giampaolo ha un contratto con noi, quindi non cerchiamo un altro allenatore. Se il Milan lo vuole, dovrà chiamarmi”, così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria pochi giorni fa a margine dell’evento per l’assegnazione del premio Football Leader.

Una posizione chiara, quella del numero uno blucerchiato, in merito al futuro dell’attuale allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo dato per partente e prossimo a diventare tecnico del Milan. Ferma tutti, dunque, Ferrero e, come riporta Il Secolo XIX alza la voce chiedendo un indennizzo per poter lasciar partire il mister. La posizione del patron frena, dunque, l’annuncio dei rossoneri e blocca, per il momento, l’approdo di Giampaolo al Milan. Per chiudere la vicenda, Ferrero vuole parlare con i vertici del Diavolo e trovare un accordo che non dovrà per forza essere relativo al pagamento di una qualche somma di denaro, ma può essere in riferimento a qualche trattativa di mercato, Praet e Andersen su tutti, e alle cifre che il Milan potrà spendere per comprarli.