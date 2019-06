Sampdoria, Ferrero sull’incontro con Giampaolo: “Non verrà fatto oggi”

A quanto pare non si libererà oggi Marco Giampaolo dalla Sampdoria. Tutti i media parlavano di un incontro fissato per oggi tra il tecnico abruzzese e il patron blucerchiato Massimo Ferrero, ma è stato lo stesso numero uno della società genovese a negare il tutto: “Mi incontro con Giampaolo più tardi? No!”. Lo ha riferito ai giornalisti che si sono presentati al di fuori della riunione in Lega a Milano, aspettando proprio l’uscita di Ferrero, che comunque entro poco tempo dovrà trattare la rescissione del contratto con Giampaolo, ormai promesso sposo del Milan. È questa infatti la settimana decisiva in casa rossonera per le ufficialità dello stesso mister, di Boban e di Maldini per poi concentrarsi sulla scelta del direttore sportivo e dei giocatori per migliorare la rosa.