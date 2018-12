Sampdoria, Ferrero: “Var? Non può diventare protagonista. Dopo la Juventus sono salito sul pullman e…”

Ancora qualche polemica dopo l’ultimo turno di campionato. Ancora protagonista la Sampdoria e il presidente Massimo Ferrero. Dopo le dichiarazioni delle scorse ore, il numero uno del club blucerchiato è tornato a parlare di quanto accaduto nella sfida tra la sua squadra e la Juventus e gli episodi dubbi che hanno generato pareri discordanti.

Intervistato da Il Secolo XIX, il patron della Sampdoria ha espresso l’ennesimo giudizio negativo sul Var e ha confidato di aver comunque ringraziato i suoi dopo la prestazione contro i bianconeri.

SODDISFATTO – Nonostante il 2-1 subito dalla Vecchia Signora, la Sampdoria è uscita a testa alta dall’Allianz Stadium. Lo stesso Ferrero ha ammesso di essersi complimentato con i suoi calciatori: “Dopo la partita sono salito sul pullman e ho fatto i complimenti a tutti i giocatori, ho detto loro che sono orgoglioso per come hanno affrontato i bianconeri”.

POLEMICA – Ancora stizzito per quanto accaduto in campo, il patron ha rincarato la dose sulla tecnologia e la sua applicazione: “Il VAR? Non può essere più il solo protagonista, ormai quando andiamo allo stadio sappiamo che c’è la possibilità di vedere due partita, una in campo e una televisiva. Non va bene, dobbiamo tornare a dare la fiducia principale agli arbitri che sono bravi e preparati. Tutti abbiamo voluto il VAR e non faccio retromarcia ma doveva essere un correttivo, un aiuto aggiuntivo per l’arbitro. Adesso invece è un problema, non si può pensare di interrompere la partita sei-sette volte anche per episodi minimali”.

MERCATO – Un pensiero anche al calciomercato e alla sessione invernale alle porte: “Il mercato? I tifosi possono stare tranquilli, non vendo nessuno. Il gruppo di base è forte, unito e resterà questo. Al massimo vedremo se ci sarà l’occasione di fare qualche operazione in entrata di prospettiva, come altre degli anni scorsi”.