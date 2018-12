Sampdoria, Giampaolo: “Abbiamo giocato con grande personalità”

Successo esterno della Sampdoria sul terreno dell’Empoli per 4-2. Marco Giampaolo, allenatore blucerchiato, ha commentato la vittoria. «Abbiamo giocato con grande personalità – commenta il tecnico -, l’Empoli si chiudeva bene e ripartiva, ma noi siamo stati bravi ad avere pazienza. Possiamo migliorare, ma abbiamo avuto sempre il controllo. La classifica? Ora è presto, è corta: solo la continuità dirà chi può mantenere determinate posizioni o meno. Il nostro compito è fare del nostro meglio».

Pubblico. Il gioco più in voga degli ultimi tempi è trovare un aggettivo che descriva Quagliarella, da oggi in doppia cifra. «È difficile… – rimugina l’allenatore doriano -, non si può definire in una parola. Credo che il suo segreto sia la maturità. Sa fare le cose grazie all’esperienza accumulata negli anni. E poi può contare su una grande condizione fisica. Però oltre a lui devo dire che tutti i miei attaccanti sono bravi e vanno considerati titolari». In chiusura, un invito che nessun tifoso può mancare. «A Santo Stefano giocheremo una partita importante – conclude Giampaolo -, tutti allo stadio! Il pubblico farà la differenza».